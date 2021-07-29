Внутрішній сертифікат про вакцинацію стане «перепусткою» на карантині

Внутрішній сертифікат. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n158077-vnutrishniy-sertyfikat-pro-vakcynaciu-stane-perepustkou-na-karantyni.html

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Вакцинація в Україні, за результатом якої можна дістати внутрішній COVID-сертифікат, триває.

Після проходження повного курсу щеплень українці отримають сертифікат, який стане «перепусткою» в публічні заклади в країні під час посилення карантину. Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін в інтерв’ю для «Української правди».

Повідомляється, що відповідна ініціатива з’явиться за прикладом інших країн, які вже впроваджують додаткові переваги та спрощений доступ до послуг і сервісів для вакцинованих.

Основна ідея, яка використовувалася в інших державах, і яку, найімовірніше, буде використовувати Україна — це максимальне використання внутрішнього цифрового сертифіката. Він має стати умовною перепусткою. Зараз внутрішні сертифікати лише тестуються, поки що немає інформації, як це буде працювати. Ми будемо це обдумувати вже після завершення тестування. Це буде QR-код, який показуватиме, що людина вакцинована або перехворіла, або має негативний ПЛР чи антиген-тест, — заявив Кузін.

Він додав, що під час відвідування закладів варто зберігати баланс між людьми та брати до уваги те, що деякі громадяни не можуть прищепитися через медичні протипокази.

Тут треба переймати кращі практики, щоб ідея не спрацювала навпаки — тобто щоби не утворився спротив до вакцинації або недовіра до держави, яка впроваджує такі жорсткі заходи, — зауважив головний санітарний лікар.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що масковий режим не скасовуватимуть для вакцинованих, оскільки наразі недостатньо людей дістали щеплення.

Джерело: Українська правда