Внутренний сертификат о вакцинации станет «пропуском» на карантине

Ковид сертификат. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n158077-vnutrenniy-sertifikat-o-vakcinacii-stanet-propuskom-na-karantine.html

Ракурс

Вакцинация в Украине, по результатам которой можно получить внутренний COVID-сертификат, продолжается.

После прохождения полного курса прививок украинцы получат сертификат, который станет «пропуском» в заведения во время усиления карантина. Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин в интервью для «Украинской правды».

Сообщается, что соответствующая инициатива появится по примеру других стран, которые уже внедряют дополнительные преимущества и упрощенный доступ к услугам и сервисам для вакцинированных.

Основная идея, которая использовалась в других государствах, и которую, скорее всего, будет использовать Украина — это максимальное использование внутреннего цифрового сертификата. Он должен стать условным пропуском. Сейчас внутренние сертификаты только тестируются, пока нет информации, как это будет работать. Мы будем это обдумывать уже после завершения тестирования. Это будет QR-код, который будет показывать, что человек вакцинирован или переболел, или имеет отрицательный ПЦР или антиген-тест, — заявил Кузин.

Он добавил, что во время посещения заведений стоит сохранять баланс между людьми и принимать во внимание то, что некоторые граждане не могут привиться из-за медицинских противопоказаний.

Здесь надо перенимать лучшие практики, чтобы идея не сработала наоборот — то есть чтобы не образовалось сопротивление к вакцинации или недоверие к государству, которое внедряет такие жесткие меры, — отметил главный санитарный врач.

Напомним, ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что масочный режим не отменят для вакцинированных, так как пока недостаточно людей привились.