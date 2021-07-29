День молодежи будут отмечать «в ногу» с миром - Зеленский изменил дату

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День молодежи в Украине будут отмечать «в ногу» с миром — президент Владимир Зеленский установил новую дату празднования — 12 августа, которая совпадает с Международным днем молодежи.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства подписал указ № 333/2021 с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений, — говорится в сообщении.

Документ вступает в силу с 1 января 2022 года. То есть в этом году 12 августа праздник еще не будет отмечаться.

Кроме этого, теряет силу президентский указ от 22 июня 1994 года № 323 «О Дне молодежи», согласно которому этот праздник отмечался ежегодно в последнее воскресенье июня.