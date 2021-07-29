Изобретение. Фото: istock

https://racurs.ua/n158081-ekzoperchatki-s-iskusstvennymi-myshcami-sozdala-studentka-foto-video.html

Ракурс

Экзоперчатки с искусственными мышцами для экстремальных видов спорта создала студент-дизайнер Лиор Эдри для стартапа Yehonatan Medical.

Необычные устройства используют электроактивные полимеры (ЕАР) в качестве искусственных мышц. Такая технология позволяет усилить хват пальцами и сцепление с поверхностями. Об этом сообщает DesignBoom.

Устройство оборудовано сенсором Gripit, который регистрирует мышечную активность и посылает электрические разряды в гибкие ЕАР-компоненты, которые охватывают пальцы перчатки. Под воздействием разрядов электроактивные полимеры изгибаются, из-за чего пальцы сжимаются с намного большей силой, чем может обеспечить человек.

В сочетании с поверхностью из термопластичного эластомера и резины это повышает способность цепляться за небольшие выступы. Для работы экзоперчаткам нужна электрическая батарея, которая надевается на спину как рюкзак.

По расчётам дизайнера Лиоры Эдри, перчатки и батарея не будут сковывать движений человека благодаря компактным размерам и гибким материалам.

Напомним, ранее мы сообщали, что смартфон со встроенным дроном запатентовала китайская компания Vivo. Дрон можно достать из отсека на верхнем торце, запустить в воздух и снять благодаря этому селфи, оставляя руки свободными, или же обычную фотографию, но с необычного ракурса.

Источник: DesignBoom