Наказание за допинг — Зеленский забрал стипендии у медалистов-нарушителей, на фото — Ольга Коробка

https://racurs.ua/n158082-nakazanie-za-doping-zelenskiy-zabral-stipendii-u-medalistov-narushiteley.html

Ракурс

За использование допинга наказали трех украинских спортсменов, которые ранее стали медалистами Олимпийских игр.

Президент Украины отобрал государственные стипендии у спортсменов, которых ранее лишили олимпийских наград за применение допинга.

В указе Владимира Зеленского упоминаются Наталья Давыдова и Ольга Коробка, которым выплаты назначили 3 января 2013 года, и Алексей Торохтий (стипендия назначена 23 ноября 2015 года).

Тяжелоатлетка Давыдова получила «бронзу» на Олимипаде в Пекине в 2008 году в весовой категории до 69 кг.

В августе 2016 года после повторного анализа допинг-проб, отобранных на Играх в Пекине, пробы Давыдовой оказались положительными. МОК аннулировал результат тяжелоатлетки и лишил ее бронзовой олимпийской медали.

Ольга Коробка также завоевала «серебро» на Олимпиаде-2008 в Пекине. В феврале 2012 года ее отстранили от спорта на четыре года за употребление допинга. Через четыре года МОК лишил ее серебряной медали.

Алексей Торохтий — также тяжелоатлет. Он в 2012 году выиграл Олимпийские игры в Лондоне в весовой категории до 105 кг. В 2019 году на официальном сайте МОК было опубликовано решение о лишении Торохтия золотой медали за нарушение антидопинговых правил.

«Ракурс» сообщал, что трех украинских легкоатлетов пришлось снимать с Игр в Токио из-за того, что они не успели сдать необходимые три теста. Спортсмены в последний момент отобрались на Олимпиаду и не смогли пройти все необходимые процедуры.