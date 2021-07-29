Пожежа в Туреччині. Фото: Euronews

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Пожежа в Туреччині, яка спалахнула 28 липня поблизу міста Манавгат, наблизилися до популярних курортних міст Бодрум, Мармарис та Ічмелер.

Жертвами стихії вже стали троє людей. Про нові осередки пожежі заявив міністр сільського й лісового господарства Бекір Пакдемірлі.

Величезне полум’я й туристичне містечко розділяє менш як 100 метрів. На гасіння пожежі в Мармарисі прибули 30 пожежних автівок, п’ять гелікоптерів і літак. Унаслідок пожежі в Манавгаті вже загинули троє громадян Туреччини. Також від стихії постраждали 122 людини, 58 з них надається медична допомога.

Губернатор провінції Мугла Орхан Тавли зазначив, що рятувальні служби намагаються стримати поширення вогню. За його словами, влада проводить евакуацію в частині населених пунктів.

У готелях відпочивальників просять зібрати найнеобхідніші речі й документи та очікувати вказівок біля ресепшену готелю. Для гасіння пожеж підготували багато води та відімкнули електрику, наразі працюють лише генератори.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пожежа знищила невелике містечко в Канаді. Загоряння сталося після трьох днів рекордних температур — термометри показували майже +50° тепла.