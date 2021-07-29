Вбивство дівчинки на Харківщині. Фото: IP

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Ракурс

Вбивство шестирічної дівчинки на Харківщині вразило суспільство — у селищі Старий Салтів 13-річний підліток вбив маленьку дівчинку.

Правоохоронці охороняють квартиру, де проживає підозрюваний і сім’я вбитої дівчинки. Про це повідомляє Newsroom.

Зараз вирішується питання про те, щоби помістити підлітка в приймач-розподільник. Підліток, якого підозрюють у вбивстві шестирічної дівчинки в Харківській області, відрізнявся агресивною поведінкою, стверджують сусіди та однокласники хлопчика. На його рахунку були неодноразові бійки з іншими дітьми.

Він спілкувався з іншими дітьми, тільки так… Бився, і цеглою бив, і палицями. Онука мого палицею бив. Онук із вулиці прийшов, ліг і лежить. Я питаю: «Що трапилося?». Він відповідає: «Та з тим дурником краще не грати». Розповів, що той підбіг ззаду і вдарив палицею — по спині та по голові, — розповіла сусідка.

За словами місцевої мешканки, підліток живе разом із мамою, ще в нього є 15-річна сестра. Повідомляється, що 13-річний підозрюваний бив сестру — 1,5 місяці тому після одного з нападів дівчина дістала тріщину ключиці.

Версію про агресивний характер хлопця підтверджує й один із його однокласників. За словами хлопчика, підліток майже не спілкувався з однолітками та дружив тільки з однією дівчинкою. Крім бійок, на його рахунку вбивство тварин — він утопив цуценят, які приблудилися до його дому.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вбивство шестирічної дитини сталося в селищі Старий Салтів у Харківській області. Учора, 28 липня, тривали пошуки шестирічної Мирослави Третяк. Дівчинка пішла гуляти з другом, але до призначеного часу додому так і не повернулася. Через кілька годин її знайшли мертвою.

Джерело: Newsroom