“Слуга народу” назвала ядерну заяву Арахамії “розумовими вправами”

https://racurs.ua/ua/n158088-sluga-narodu-nazvala-yadernu-zayavu-arahamiyi-rozumovymy-vpravamy.html

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Заяву очільника фракції «Слуга народу» Давида Арахамії про те, що «Україна могла б шантажувати весь світ, якби була ядерною державою», глава політсили президента Олександр Корнієнко назвав «розумовими вправами» й роздумами на кшталт «альтернативної історії».

Він заявив у формі «якби це могло б бути», якби попередні керівники країни не підписали Будапештський меморандум, то ми, мабуть, могли б… Тобто це такі розумові вправи, як могло б бути, альтернативна історія. Я не думаю, що Арахамія мав на увазі, що зараз нам терміново треба робити ядерну бомбу, щоб шантажувати весь світ, як це робить Іран або Північна Корея, — заявив Корнієнко в ефірі каналу «Україна 24».

«Слуга» переконаний, що висловлювання Арахамії зроблені у складний для України період, тому не варто «з них робити сенсацію».

Щодо суті заяви. Вона (зроблена — ред.) на тлі тих подій, які відбуваються з «Північним потоком-2», подій… у світі… Україні не зашкодять якісь додаткові гарантії і механізми їх втілення — питання безпеки, енергетичні питання. Ми бачимо, що ситуація певною мірою загострюється… Давайте не робити з цього чергову гучну сенсацію, — закликав Корнієнко.



Нагадаємо, раніше одіозний глава фракції монобільшості Арахамія висловив низку дивних заяв щодо ядерного статусу Києва, а також спрогнозував «розмову на підвищених тонах» між Володимиром Зеленським та Джо Байденом.