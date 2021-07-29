Пожар в Бодруме и Мармарисе - туристов эвакуируют на лодках

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Пожар в Турции, который вспыхнул 28 июля близ города Манавгат, уже достиг популярных курортных городов Бодрум, Мармарис и Ичмелер. Огонь вплотную приближается к крупным отелям.

Туристов, которые сейчас отдыхают в Турции, эвакуируют. Об этом сообщает Milliyet.

Пожар сначала вспыхнул в лесной зоне в районе Мешелика недалеко от границы Бодрумського района. Сейчас в регионе работают пожарные. Эвакуационные работы осуществляются с моря.

По последней информации, граждан, проживающих в гостиницах, забирают с пляжей на лодки.

СМИ сообщили о причине лесного пожара, в результате которого уже уничтожено 20 гектаров леса: работник автобусного кооперативного предприятия сжег старую древесину во время уборки, впоследствии огонь распространился на лесную территорию. Против него возбуждено уголовное производство в связи с «возникновением пожара по неосторожности».

Министерство национальной обороны Турции заявило, что ряд учреждений и организаций продолжают вместе бороться с огнем в Мармарисе.