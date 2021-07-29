Правила въезда в Германию усилят с субботы

https://racurs.ua/n158092-germaniya-ujestochit-pravila-vezda-s-subboty-reuters.html

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Германия ужесточит правила въезда на территорию страны с субботы, 31 июля. Берлин потребует от путешественников продемонстрировать доказательство иммунитета к COVID-19, приобретенный в результате вакцинации или перенесенной коронавирусной болезни. Также будут приниматься негативные результаты теста на коронавирус.

Такие меры власти Германии отражают растущее беспокойство из-за увеличения количества заражений в популярных курортных странах, что может способствовать четвертой волне пандемии, когда немцы вернутся домой из отпусков, пишет Reuters.

Сейчас Берлин требует отрицательный тест или подтверждение иммунитета только от тех, кто прибывает из так называемых «зон риска» и «районов с высокой заболеваемостью», к которым относятся, например, Великобритания, Испания и Нидерланды. Однако теперь правила будут применяться ко всем путешественникам в аэропортах и на сухопутной границе.

Напомним, от украинцев Германия также требует отрицательный тест или подтверждение вакцинации от COVID.

Источник: Reuters