Буря с ливнем повалили деревья и затопили улицы Черновцов

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Ракурс

Поваленные деревья, затопленные улицы и перебои в движении общественного транспорта — таковы последствия непогоды, которая 29 июля наблюдалась в Черновцах. Там в течение получаса по городу прокатились ливень, шквальный ветер и буря.

В результате сильных осадков подтоплены улицы в центре города. На одной из улиц дерево упало на электросети. Также внезапная непогода вызвала подтопления подвальных помещений домов. Сейчас там работают спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По словам местных жителей, воды в подвальных помещениях налило почти по колено.

В некоторых районах Черновцов ураган повалил деревья на проезжую часть и тротуары, заблокировав движение.