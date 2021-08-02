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Ракурс
Дерево упало на двух человек во Львове, они погибли. Фото: rivnenews

Дерево упало на двух человек во Львове, они погибли (ФОТО)

2 авг 2021, 08:14
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Во Львове из-за падения дерева в парке погибли парень и девушка, сидевшие на скамейке.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 августа, на территории Стрыйского парка. Во время урагана дерево упало на двух человек. Об этом пишут на сайте Львовского городского совета.

Известно, что парню было 20 лет, а девушке — 18 лет. На момент падения дерева они сидели на скамейке.

Обстоятельства происшествия выясняют. На месте работали соответствующие службы.

Погодные условия на этой неделе во Львове будут оставаться сложными. Синоптики обещают грозы, дожди и шквальный ветер.


2 августа небо во Львове будет покрыто облаками. Ближе к вечеру сильный дождь, который начнется после обеда, должен ослабнуть.

Напомним, 29 июля буря с ливнем повалила деревья и затопила улицы Черновцов. На одной из улиц дерево упало на электросети. Также внезапная непогода вызвала подтопления подвальных помещений домов.

Источник: Ракурс


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