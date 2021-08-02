Дерево упало на двух человек во Львове, они погибли (ФОТО)https://racurs.ua/n158210-derevo-upalo-na-dvuh-chelovek-vo-lvove-oni-pogibli-foto.htmlРакурс
Во Львове из-за падения дерева в парке погибли парень и девушка, сидевшие на скамейке.
Инцидент произошел в воскресенье, 1 августа, на территории Стрыйского парка. Во время урагана дерево упало на двух человек. Об этом пишут на сайте Львовского городского совета.
Известно, что парню было 20 лет, а девушке — 18 лет. На момент падения дерева они сидели на скамейке.
Обстоятельства происшествия выясняют. На месте работали соответствующие службы.
Погодные условия на этой неделе во Львове будут оставаться сложными. Синоптики обещают грозы, дожди и шквальный ветер.
2 августа небо во Львове будет покрыто облаками. Ближе к вечеру сильный дождь, который начнется после обеда, должен ослабнуть.
Напомним, 29 июля буря с ливнем повалила деревья и затопила улицы Черновцов. На одной из улиц дерево упало на электросети. Также внезапная непогода вызвала подтопления подвальных помещений домов.