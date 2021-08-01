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Ракурс
Православная церковь 2 августа чтит память пророка Ильи. Фото:

2 августа отмечают Ильин день — история и традиции праздника

1 авг 2021, 21:54
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2 августа церковный праздник библейского пророка Илии, проживавшего в Израиле в IX в. до н. э. во время правления нечестивого царя Ахава. Пророк был примером целомудренной жизни. Он боролся с идолопоклонством, совершал чудеса во имя Господа.

Также 2 августа отмечают народный праздник Ильин день. Наши предки верили, что с этого дня начинаются так называемые воробьиные ночи, ночные грозы с молниями и громом. Именно поэтому украинцы издавна считали, что святой Илья может управлять этими природными явлениями. В этот день была категорически запрещена любая работа — считалось, что можно навлечь на себя гнев Ильи-пророка, который жестоко накажет.

Народные приметы на 2 августа:

  • Глухой гром на Илью предвещает небольшой дождь.
  • Дождь на Илью предвещает хороший урожай зерновых в следующем году.
  • Утром 2 августа на небе облаков много — в следующем году нужно проводить ранний посев.
  • Небо нахмурилось к вечеру — жди позднего посева и плохого урожая.

В мире 2 августа отмечают День освобождения от рабства. Этот праздник отмечается в честь принятия закона о ликвидации рабства 1833 года в Британской империи. Также в этот день в мире празднуют День оленевода, Международный день памяти геноцида цыган и Национальный день мороженого в форме сэндвича в США.

2 августа в истории:


  • 1791 год — в Вене Жан-Пьер Бланшар провел первые успешные испытания парашюта.
  • 1887 год — Ровелл Ходж запатентовал колючую проволоку.
  • 1919 год — возвращаясь в Украину, погиб в авиакатастрофе под Ратибором Дмитрий Витовский.

2 августа День ангела отмечают Илья, Савва, Александр, Алексей, Егор, Иван, Николай, Сергей.

Напомним, в Украине появился новый праздник — День администратора Центра предоставления административных услуг. Этот профессиональный праздник будут отмечать ежегодно 6 сентября.

Источник: Ракурс


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