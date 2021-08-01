МОК взял на контроль скандал с белорусской легкоатлеткой в Токио

МОК взял на контроль скандал с Кристиной Тимановской. Фото: Instagram

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Скандал с намерением депортировать с Игр в Токио белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую прокомментировали в Международном олимпийском комитете.

Комитет взял на контроль эту ситуацию. Представители МОК и организаторы Олимпиады напрямую поговорили с Тимановской. Спортсменка заявила, что сейчас чувствует себя в безопасности. Легкоатлетка работает с властями аэропорта Токио, ее также сопровождает представитель Олимпийских игр. Об этом 1 августа сообщает Международный олимпийский комитет в Twitter.

МОК и организаторы Олимпиады-2020 продолжают переговоры с Тимановской и властями, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни, — подчеркнули в комитете.



Напомним, представители белорусской команды на Олимпийских играх в Токио решили депортировать легкоатлетку Кристину Тимановскую за критику представителей команды диктатора Александра Лукашенко. Минск после этого обвинил олимпийку в «несдержанной выходке». Девушке срочно купили билет домой и пытались насильно вывезти из Токио. В терминал аэропорта Токио прибыла полиция и взяла ее под защиту. Тимановская заявила, что собирается просить политического убежища в Европе.

Польские дипломаты уже согласились оказать ей консульскую и правовую помощь. Оппозиционный политик Светлана Тихановская призвала МОК расследовать нарушения прав спортсменов белорусским национальным олимпийским комитетом.