МОК взяв на контроль скандал із білоруською легкоатлеткою в Токіо

МОК взяв на контроль скандал з Христиною Тимановською. Фото: Instagram

https://racurs.ua/ua/n158208-mok-vzyav-na-kontrol-skandal-iz-biloruskou-legkoatletkou-v-tokio.html

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Скандал із наміром депортувати з Ігор у Токіо білоруську спортсменку Христину Тимановську прокоментували у Міжнародному олімпійському комітеті.

Комітет взяв на контроль цю ситуацію. Представники МОК та організатори Олімпіади напряму поговорили з Тимановською. Спортсменка заявила, що зараз почувається у безпеці. Легкоатлетка працює з владою аеропорту Токіо, її також супроводжує представник Олімпійських ігор. Про це 1 серпня повідомляє Міжнародний олімпійський комітет у Twitter.

МОК та організатори Олімпіади-2020 продовжують переговори з Тимановською та владою, щоб визначити наступні кроки найближчими днями, — наголосили в комітеті.



Нагадаємо, представники білоруської команди на Олімпійських іграх в Токіо вирішили депортувати легкоатлетку Христину Тимановську за критику представників команди диктатора Олександра Лукашенка. Мінськ після цього звинуватив олімпійку в «нестриманій витівці». Дівчині терміново купили квиток додому й намагалися насильно вивезти з Токіо. У термінал аеропорту Токіо прибула поліція та взяла її під захист. Тимановська заявила, що збирається просити політичного притулку в Європі.

Польські дипломати вже погодилися надати їй консульську та правову допомогу. Опозиційний політик Світлана Тихановська закликала МОК розслідувати порушенням прав спортсменів білоруським Національним олімпійським комітетом.