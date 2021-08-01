Легкоатлетка з Білорусі Христина Тимановська. Фото: Instagram

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Представники білоруської команди на Олімпійських іграх в Токіо депортують легкоатлетку Христину Тимановську за критику представників команди диктатора Олександра Лукашенка.

Спортсменка 2 серпня повинна була бігти естафету на 200 м. Керівництво наказало їй брати участь в естафеті 4 по 400 м без її відома. Легкоатлетці це не сподобалося й вона публічно розкритикувала владу. Про це повідомляється на сторінці «Tribuna.com Білорусь» у Facebook.

Я тільки що дізналася новину про те, що на Олімпіаді я буду бігти ще й третій вид — естафету 4 по 400 м. Виявляється, що наше керівництво все за нас вирішило. Але чому ми повинні відповідати за ці косяки? Чому я повинна ці проблеми вирішувати? При цьому я пишу начальнику команди, а він мені не відповідає, — заявила спортсменка.

Її норов розлютив представників команди Лукашенка — дівчині терміново купили квиток додому й насильно вивозять з Токіо. Як пише «Фонд спортивної солідарності», пропагандисти Мінська звинуватили білоруську олімпійку в «нестриманій витівці».

В термінал аеропорту Токіо прибула поліція, також зібралися волонтери, щоб підтримати Тимановську. Сама спортсменка розповіла, що її вигнали з команди без пояснень. Дівчина заявила, що збирається просити політичного притулку в Європі.

Нагадаємо, 1 серпня український плавець Михайло Романчук став другим у фіналі запливу чоловіків на дистанцію 1500 м. Таким чином він здобув першу для України срібну медаль на Олімпійських іграх у Токіо.

Джерела: «Tribuna.com Білорусь», «Фонд спортивної солідарності»