Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 2 серпня прогнозується мінлива та різноманітна — частина областей страждатиме від спеки, а в деяких областях прогнозують негоду.

У західних, вдень і в північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях прогнозують грози, а в окремих районах град та шквали 15−20 м/с. У східних, Київській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Температура повітря вночі очікується 16−22° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 24−35° вище нуля за Цельсієм. Про це повідомив Гідрометцентр України.

Погода у Києві 2 серпня буде дощовою лише вдень. Вночі температуру повітря прогнозують 18−20° тепла, а повітря прогріється до 27−29° вище нуля.

Погоду в Харкові у перший робочий день тижня обіцяють без істотних опадів, переважатиме спека. Температура повітря вночі 18−20° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 32−34° тепла.

Погода в Одесі завтра буде комфортною для туристів. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 19−21° тепла, а вдень обіцяють 32−34° вище нуля.

Погодні умови у Львові у понеділок передбачають короткочасні дощі впродовж доби. Стовпчики термометрів вночі покажуть 17−19° тепла, а вдень обіцяють 24−26° тепла.

Погода в Карпатах 2 серпня передбачається з короткочасними дощами та грозами. Температура повітря вночі 19−21° тепла, а вдень 32−34° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 2 серпня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 1 серпня погода в Україні буде переважно сонячною та теплою, місцями прогнозували грози. Синоптики заявляли, що на заході стане прохолодніше через опади, а південь залишатиметься найгарячішою точкою на карті.