Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине 2 августа прогнозируется переменчивая и разнообразная — часть областей будет страдать от жары, а в некоторых областях прогнозируют непогоду.

В западных, днем и в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях прогнозируют грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с. В восточных, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Температура воздуха ночью ожидается 16−22° тепла, а днем столбики термометров покажут 24−35° выше нуля по Цельсию. Об этом сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 2 августа будет дождливой только днем. Ночью температуру воздуха прогнозируют 18−20° тепла, а воздух прогреется до 27−29° выше нуля.

Погоду в Харькове в первый рабочий день недели обещают без существенных осадков, будет преобладать жара. Температура воздуха ночью 18−20° с отметкой плюс, а днем обещают 32−34° тепла.

Погода в Одессе завтра будет комфортной для туристов. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 19−21° тепла, а днем обещают 32−34° выше нуля.

Погодные условия во Львове в понедельник предусматривают кратковременные дожди в течение суток. Столбики термометров ночью покажут 17−19° тепла, а днем обещают 24−26° тепла.

Погода в Карпатах 2 августа предполагается с кратковременными дождями и грозами. Температура воздуха ночью 19−21° тепла, а днем 32−34° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 2 августа прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что 1 августа погода в Украине будет преимущественно солнечной и теплой, местами прогнозировали грозы. Синоптики заявляли, что на Западе станет прохладнее из-за осадков, а Юг будет оставаться самой горячей точкой на карте.