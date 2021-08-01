Шевченко уходит с поста тренера сборной

Андрей Шевченко, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n158197-shevchenko-uhodit-s-posta-trenera-sbornoy.html

Ракурс

Андрей Шевченко, главный тренер футбольной сборной Украины, уходит с должности.

Об этом Шевченко сообщил сегодня, 1 августа, на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Шевченко отметил, что сегодня истек его контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ).

Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол, — подчеркнул Шевченко.

Он выразил благодарность УАФ за предоставленную возможность поработать на тренерской должности в сборной, а также игрокам, болельщикам и всем причастным к команде.

Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину, — резюмировал он.



Шевченко в феврале 2016 года вошел в возглавляемый Михаилом Фоменко тренерский штаб национальной сборной. Впоследствии он стал главным тренером сборной Украины. Под руководством Шевченко в 2021 году сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала Чемпионата Европы.