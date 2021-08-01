Следы ковидных препаратов обнаруживают в водах главных рек Украины

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Эпидемия коронавируса отразилась и на составе вод главных рек Украины, используемых для водоснабжения населения — Днепра, Днестра и Северского Донца.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Михаил Хорев заявил об этом в эфире телеканала «Дом» со ссылкой на результаты первичного анализа (скрининга) этих рек.

По его словам, в воде фиксируются остатки препаратов, используемых для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.

«Ковидных» препаратов очень много. То, что входит именно в «ковидный» протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это все попадает туда, — отметил Хорев.

Чиновник отметил, что такая же ситуация наблюдается и в водах Европы.

В Европе происходит то же самое… Европейцы четко оценивают: если фармпрепараты попадаются в воде — это значит, что плохо, недостаточно работают очистные сооружения… В Европе есть и хорошие модернизированные очистные сооружения, но есть и старые, — подчеркнул он.

В целом, отмечает Хорев, скрининг показывает, что реки в Украине по уровню загрязнения находятся в гораздо лучшем состоянии, чем считается.

Мы не можем сказать, что у нас состояние значительно хуже, чем у соседей в Европе, потому что нет еще глубинных исследований, мы их только начали. Исследования по водной рамочной директиве занимают три года, — отметил замминистра. — Словаки, которые делали у нас скрининг, остались довольны результатом. Они сказали, что в целом ваши реки находятся в гораздо лучшем состоянии, чем все о них думают.



Напомним, по оценкам экологов, в океаны Земли в 2020 году попали более 1,5 млрд медицинских масок.

Источник: «Дом»