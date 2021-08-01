Сліди ковідних препаратів виявляють у водах головних річок України

https://racurs.ua/ua/n158196-pandemiya-koronavirusu-vplynula-na-vody-golovnyh-richok-ukrayiny-minekologiyi.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу відобразилася і на складі вод головних річок України, які використовуються для водопостачання населення — Дніпра, Дністра і Сіверського Дінця.

Заступник міністра екології та природних ресурсів України Михайло Хорєв заявив про це в ефірі телеканалу «Дом» з посиланням на результати первинного аналізу (скринінгу) цих річок.

За його словами, у воді фіксуються залишки препаратів, які використовуються для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.

«Ковідних» препаратів дуже багато. Те, що входить саме до «ковідного» протоколу, саме ці речовини зараз у нас у воді. Ми це фіксуємо. Ми ж з вами вживаємо таблетки. Велика кількість людей лікується, і це все потрапляє туди, — зазначив Хорєв.

Чиновник зазначив, що така ж ситуація спостерігається і у водах Європи.

У Європі відбувається те саме… Європейці чітко оцінюють: якщо фармпрепарати трапляються у воді — це значить, що погано, недостатньо працюють очисні споруди… У Європі є й хороші модернізовані очисні споруди, але є й старі, — наголосив він.

Загалом, зазначає Хорєв, скринінг показує, що річки в Україні за рівнем забруднення перебувають у набагато кращому стані, ніж вважається.

Ми не можемо сказати, що у нас стан значно гірший, ніж у сусідів у Європі, бо немає ще глибинних досліджень, ми їх тільки почали. Дослідження за водною рамковою директивою займають 3 роки, — зазначив заступник міністра. — Словаки, які робили у нас скринінг, залишилися задоволені результатом. Вони сказали, що загалом ваші річки перебувають у набагато кращому стані, ніж усі про них думають.



Нагадаємо, за оцінками екологів, в океани Землі у 2020 році потрапили понад 1,5 млрд медичних масок.

Джерело: «Дом»