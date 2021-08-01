У Києві евакуювали ТРЦ «Піраміда», фото: «Новини.LIVE»

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У Києві сьогодні, 1 серпня, спалахнула пожежа поблизу ТЦ «Піраміда», розташованого на вулиці Олександра Мишуги на житловому масиві «Позняки».

В результаті виникло сильне задимлення, яке поширилося і на ТРЦ. У зв’язку з цим довелося евакуювати відвідувачів та працівників «Піраміди». Про це повідомляє видання «Новини.LIVE».

За інформацією видання, що причиною інциденту стало займання електропроводкина будівництві позаду ТРЦ. Працівників будівництва також евакуювали.

Зазначається, що пожежники оперативно прибули на місце інциденту й ліквідували займання.

В результаті інциденту ніхто серйозно не постраждав, проте медикам довелося надавати допомогу людям, які встигли надихатися димом.

Нагадаємо, сьогодні спалахнула масштабна пожежа на складах неподалік від Одеси, площа займання сягнула 10 тис. кв. м. О 12.25 пожежу ліквідували.

Джерело: «Новини.LIVE»