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На складах під Одесою спалахнула масштабна пожежа, фото: ДСНС
Масштабна пожежа охопила склади під Одесою (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n158193-masshtabna-pojeja-ohopyla-sklady-pid-odesou-foto-video.htmlРакурс
На Одещині в розташованому поряд із облцентром селі Нерубайське спалахнула масштабна пожежа на складах.
Станом на 11.29 пожежу локалізували на орієнтовній площі 10 тис. кв. м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Одещини.
До боротьби з вогнем залучені 84 рятувальники.
Загалом площа комплексу, в якому спалахнула пожежа, становить 37,8 тис. кв. м, повідомляє видання «Думская».
Зазначається, що гасіння пожежі ускладнюється поривчастим вітром та розповсюдженням вогню всередині панелей.
Згодом у ДСНС повідомили, що о 12.25 пожежу ліквідували. Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, 10 квітня в тимчасово окупованому Донецьку спалахнула масштабна пожежа на військових складах бойовиків.
Джерело: «Думская», ДСНС
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