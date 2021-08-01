На складах під Одесою спалахнула масштабна пожежа, фото: ДСНС

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На Одещині в розташованому поряд із облцентром селі Нерубайське спалахнула масштабна пожежа на складах.

Станом на 11.29 пожежу локалізували на орієнтовній площі 10 тис. кв. м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Одещини.

До боротьби з вогнем залучені 84 рятувальники.

Загалом площа комплексу, в якому спалахнула пожежа, становить 37,8 тис. кв. м, повідомляє видання «Думская».

Зазначається, що гасіння пожежі ускладнюється поривчастим вітром та розповсюдженням вогню всередині панелей.

Згодом у ДСНС повідомили, що о 12.25 пожежу ліквідували. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, 10 квітня в тимчасово окупованому Донецьку спалахнула масштабна пожежа на військових складах бойовиків.

Джерело: «Думская», ДСНС