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Ракурс
На складах под Одессой вспыхнул масштабный пожар, фото: ГСЧС

Крупный пожар охватил склады под Одессой (ФОТО, ВИДЕО)

1 авг 2021, 13:01
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В Одесской области в расположенном рядом с облцентром селе Нерубайское вспыхнул масштабный пожар на складах.

По состоянию на 11.29 пожар был локализован на ориентировочной площади 10 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Одесской области.

К борьбе с огнем привлечены 84 спасатели.

В целом площадь комплекса, в котором возник пожар, составляет 37,8 тыс. кв. м, сообщает издание «Думская».

Отмечается, что тушение пожара осложняется порывистым ветром и распространением огня внутри панелей.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что в 12.25 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

На складах под Одессой вспыхнул масштабный пожар, фото: ГСЧС

На складах под Одессой вспыхнул масштабный пожар, фото: «Думская»

На складах под Одессой вспыхнул масштабный пожар, фото: «Думская»

На складах под Одессой вспыхнул масштабный пожар, фото: «Думская»

На складах под Одессой вспыхнул масштабный пожар, фото: «Думская»

На складах под Одессой вспыхнул масштабный пожар, фото: «Думская»


Напомним, 10 апреля во временно оккупированном Донецке вспыхнул масштабный пожар на военных складах боевиков.

Джерело: «Думская», ГСЧС

Источник: Ракурс


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