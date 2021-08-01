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Ракурс
Украинские спасатели присоединились к борьбе с огнем в Турции, фото: ГСЧС

Украинские спасатели тушат масштабные лесные пожары в Турции (ВИДЕО)

1 авг 2021, 12:31
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Авиация ГСЧС присоединилась к борьбе с масштабными лесными пожарами в Турции.

Украине 30 июля направила в Турции два пожарных самолета АН-32П с группой обеспечения в составе 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии», — отмечают в ведомстве.

Всего украинские спасатели уже совершили 16 сбросов воды (128 т), из них 31 июля — 14 сбросов (112 т).


Мощный лесной пожар в Турции вспыхнул 28 июля вблизи города Манавгат в провинции Анталия. Огонь быстро распространился на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Измир.

Источник: Ракурс


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