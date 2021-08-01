Ракурсhttps://racurs.ua/
Украинские спасатели присоединились к борьбе с огнем в Турции, фото: ГСЧС
Украинские спасатели тушат масштабные лесные пожары в Турции (ВИДЕО)https://racurs.ua/n158192-ukrainskie-spasateli-tushat-masshtabnye-lesnye-pojary-v-turcii-video.htmlРакурс
Авиация ГСЧС присоединилась к борьбе с масштабными лесными пожарами в Турции.
Украине 30 июля направила в Турции два пожарных самолета АН-32П с группой обеспечения в составе 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
«Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии», — отмечают в ведомстве.
Всего украинские спасатели уже совершили 16 сбросов воды (128 т), из них 31 июля — 14 сбросов (112 т).
Мощный лесной пожар в Турции вспыхнул 28 июля вблизи города Манавгат в провинции Анталия. Огонь быстро распространился на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Измир.
Читайте также
.