Турция страдает от масштабных пожаров, фото: ASPI

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Ракурс

В Турции в городе Манавгат, расположенном в курортной провинции Анталья 28 июля вспыхнул пожар. Жара и сильный ветер способствовали быстрому распространению огня.

29 июля пожары вспыхнули в популярных курортных городах Мармарисе и Бодруме. В целом по состоянию на вечер 29 июля на побережье были зафиксированы 17 лесных пожаров. Об этом сообщает издание «Суспільне».

К борьбе с огнем привлекли более 4 тыс. спасателей.

Пожары унесли жизни не менее трех человек, еще более 60 получили травмы и ожоги. Среди пострадавших, по данным МИДа Украины, граждан нашего государства нет.

МИД призывает украинцев воздержаться от поездок в охваченные огнем регионы Турции — провинции Анталия, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными туристическими направлениями.

Просто Апокалипсис. Даже было видно из нашего отеля — сначала дым, потом пламя — как горит вся гора. Затянуло все небо, начал даже пепел немного на отдыхающих падать, — описала ситуацию украинка Алеся Павлинская, которая находилась в одном из отелей в пострадавшем регионе.

По ее словам, спустя несколько часов после того, как к борьбе с огнем подключились пожарные вертолеты, ситуация нормализовалась.

Источник: «Суспільне»