Туреччина страждає від масштабних пожеж, фото: ASPI

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У Туреччині в місті Манавгат, розташованому в курортній провінції Анталія 28 липня спалахнула лісова пожежа. Спека та сильний вітер посприяли швидкому поширенню вогню.

29 липня пожежі спалахнули в популярних курортних містах Мармарисі та Бодрумі. Загалом станом на вечір 29 липня на узбережжі було зафіксовано загалом 17 лісових пожеж. Про це повідомляє видання «Суспільне».

До боротьби з вогнем залучили понад 4 тис. рятувальників.

Пожежі забрали життя щонайменше трьох людей, ще понад 60 отримали травми та опіки. Серед постраждалих, за даними МЗС України, громадян нашої держави немає.

МЗС закликає українців утриматися від подорожей до охоплених вогнем регіонів Туреччини — провінцій Анталія, Адана, Мерсін та Мугла, які є популярними туристичними напрямками.

Просто Апокаліпсис. Навіть було видно з нашого готелю — спочатку дим, потім полум’я — як палає вся гора. Затягнуло все небо, почав навіть попіл трохи на відпочивальників падати, — описала ситуацію українка Алеся Павлинська, яка перебувала в одному з готелів у постраждалому регіоні.

За її словами, за кілька годин після того, як до боротьби з вогнем долучилися пожежні вертольоти, ситуація нормалізувалася.

Джерело: «Суспільне»