Купатися на пляжах Бердянська не рекомендують через інфекцію. Фото: lifeistravel.com.ua

https://racurs.ua/ua/n158127-kupatysya-na-plyajah-berdyanska-ne-rekomenduut-cherez-infekciu-detali.html

Ракурс

Купатися в Азовському морі не рекомендується через інфекції.

У пробах води на пляжах Бердянська виявили високу концентрацію збудників інфекційних захворювань. Купання тут може призвести до непередбачених епідемічних ускладнень, виникненню і розповсюдженню масових інфекційних захворювань серед мешканців Бердянська та відпочивальників. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби.

Фахівці управління звернулися до міської влади та голови Запорізької ОДА, щоб ті негайно заборонили користуватися водою та забезпечили санітарний стан берегової зони на низці пляжів. Це стосується пляжів «Пляж ДЗОСТ «Факел», ПП «Курорти Приазов’я» та № 3 ТОВ «Дніпро 2000». Також вирішено терміново поінформувати місцевих жителів та гостей міста про цю ситуацію.

Нагадаємо, Азовське море страждає від засилля медуз. Наприклад, у курортній Кирилівці ці морські мешканці завдають чимало клопоту як відпочивальникам, так і комунальникам. Медуз настільки багато, що їх вивозять тракторними причепами. Комунальники просять долучитися до роботи добровольців.