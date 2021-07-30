У Кирилівці вивозять медуз причепами. Фото: Кирилівська селищна рада

https://racurs.ua/ua/n158113-na-ukrayinskomu-kurorti-shukaut-dobrovolciv-dlya-vyvozu-meduz-prychepamy-video.html

Ракурс

Нашестя медуз у курортній Кирилівці завдає чимало клопоту як відпочивальникам, так і комунальникам.

Під будівлею селищної ради туристи навіть організовували мітинги з вимогою розібратися в ситуації. Комунальники ж стверджують, що щодня прибирають медуз з пляжів. Такі рейди тривають щоранку з 5.00 до 6.00, залучається й техніка. Про це 29 липня повідомили в прес-службі Кирилівської селищної ради.

Як розповів директор комунального підприємства «Розвиток курортної зони» Олександр Жеребець, щоранку з центрального пляжу в період великого накопичення медуз комунальники вивозили їх по 1−1,5 повних тракторних причепи. Комунальники закликали активістів приєднатися роботи з очищення пляжів від мертвих медуз, бо «такі проблеми треба вирішувати спільно».

Місцева влада визнає, що проблема масової появи медуз на пляжах Кирилівки стала для них чи не головною в нинішньому курортному сезоні. Але після шторму в Азовському морі медуз у Кирилівці поменшало.

Нагадаємо, Азовське море страждає від засилля медуз — цих морських мешканців стало настільки багато, що вся морська гладь нагадує кисіль.