В Кирилловке вывозят медуз прицепами. Фото: Кирилловский поселковый совет

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Нашествие медуз в курортной Кирилловке доставляет немало хлопот как отдыхающим, так и коммунальщикам.

Под зданием поселкового совета туристы даже организовывали митинги с требованием разобраться в ситуации. Коммунальщики же утверждают, что ежедневно убирают медуз с пляжей. Такие рейды длятся каждое утро с 5.00 до 6.00, привлекается и техника. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе Кирилловского поселкового совета.

Как рассказал директор коммунального предприятия «Развитие курортной зоны» Александр Жеребец, каждое утро с центрального пляжа в период большого скопления медуз коммунальщики вывозили их по 1−1,5 полных тракторных прицепа. Коммунальщики призвали активистов присоединиться к работе по очистке пляжей от мертвых медуз, потому что «такие проблемы надо решать совместно».

Местные власти признают, что проблема массового появления медуз на пляжах Кирилловки стала для них едва ли не главной в нынешнем курортном сезоне. Но после шторма в Азовском море медуз в Кирилловке стало меньше.

Напомним, Азовское море страдает от засилья медуз — этих морских обитателей стало настолько много, что вся морская гладь напоминает кисель.