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Ракурс
Ймовірність нової агресії РФ у серпні назвали “високою” в армії США

Ймовірність нової агресії РФ у серпні назвали «високою» в армії США

30 лип 2021, 11:45
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Ймовірність ескалації агресії Росії проти України назвали «високою» в армії США. Американський генерал Бен Годжес вважає, що у Кремлі можуть використати серпень, час відпусток у Європі, для ескалації агресії проти України.

Це може бути провокація, щоб випробувати і подивитися, чи Сполучені Штати і Німеччина налаштовані серйозно, коли вони говорять про суверенітет України, — вказав Годжес, пише «Голос Америки».

Американські експерти зауважують, що безпека і стабільність, зокрема, у Чорному морі стосується не лише України, але й Європи. Й усвідомлення цього, на думку екс-командувача військами США у Європі, зростає як у Вашингтоні, так і в Брюсселі.


США разом із союзниками НАТО мають виробити всеохоплюючу стратегію для чорноморського регіону, яка включатиме Україну та Кавказ, покращуватиме відносини із Туреччиною та залучатиме Румунію і Болгарію, — підсумував екс-командувач військами США у Європі Годжес.

Джерело: Ракурс


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