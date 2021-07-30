Ймовірність нової агресії РФ у серпні назвали “високою” в армії США

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Ймовірність ескалації агресії Росії проти України назвали «високою» в армії США. Американський генерал Бен Годжес вважає, що у Кремлі можуть використати серпень, час відпусток у Європі, для ескалації агресії проти України.

Це може бути провокація, щоб випробувати і подивитися, чи Сполучені Штати і Німеччина налаштовані серйозно, коли вони говорять про суверенітет України, — вказав Годжес, пише «Голос Америки».

Американські експерти зауважують, що безпека і стабільність, зокрема, у Чорному морі стосується не лише України, але й Європи. Й усвідомлення цього, на думку екс-командувача військами США у Європі, зростає як у Вашингтоні, так і в Брюсселі.