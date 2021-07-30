У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n158111-tretya-doza-vakcyny-persha-u-sviti-krayina-pidtrymala-revakcynaciu-naselennya.html

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Ізраїль став першою у світі країною, яка підтримала введення вже вакцинованим особам так званого «бустера» — третьої дози вакцини Pfizer, покликаної уповільнити поширення небезпечного штаму коронавірусу «Дельта».

Про це сьогодні, 30 липня, оголосив премʼєр-міністр країни Нафталі Беннетт, повідомляє агентство Reuters.

Група ізраїльських експертів з вакцинації, яка консультує Міністерство охорони здоровʼя країни, більшістю голосів схвалила кампанію з ревакцинації.

Право на отримання «бустера» мають особи віком від 60 років, які отримали другу дозу вакцини Pfizer не менше пʼяти місяців тому.

Зазначається, що одним із перших, хто отримає третю дозу Pfizer 30 липня, стане президент країни Ісаак Герцог.

Ізраїль був світовим лідером у впровадженні вакцинації і багато людей похилого віку отримали щеплення у грудні, січні та лютому цього року, оскільки їх вважали найвразливішою групою населення.

Але з моменту появи штаму «Дельта» було зафіксовано падіння ефективності вакцини.

Результати показують, що імунітет організму з часом знижується. Мета додаткової дози — знову її наростити, а отже, значно зменшити ймовірність зараження та серйозних захворювань, — наголосив Беннетт під час прес -конференції.

Джерело: Reuters