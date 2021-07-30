В мире продолжается эпидемия коронавируса

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Израиль стал первой в мире страной, которая поддержала введение уже вакцинированным лицам так называемого «бустера» — третьей дозы вакцины Pfizer, призванной замедлить распространение опасного штамма коронавируса «Дельта».

Об этом сегодня, 30 июля, объявил премьер-министр страны Нафтали Беннетт, сообщает агентство Reuters.

Группа израильских экспертов по вакцинации, которая консультирует Министерство здравоохранения страны, большинством голосов одобрила кампанию по ревакцинации.

Право на получение «бустера» имеют лица в возрасте от 60 лет, получившие вторую дозу вакцины Pfizer не менее пяти месяцев назад.

Отмечается, что одним из первых, кто получит третью дозу Pfizer 30 июля, станет президент страны Исаак Герцог.

Израиль был мировым лидером во внедрении вакцинации и многие пожилые люди получили прививки в декабре, январе и феврале этого года, поскольку их считали уязвимой группой населения.

Но с момента появления штамма «Дельта» было зафиксировано падение эффективности вакцины.

Результаты показывают, что иммунитет организма со временем снижается. Цель дополнительной дозы — снова ее нарастить, а следовательно, значительно уменьшить вероятность заражения и серьезных заболеваний, — отметил Беннетт во время пресс-конференции.

Источник: Reuters