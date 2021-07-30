Экс-кардинала Ватикана впервые обвинили в сексуальном насилии

Бывший кардинал Теодор Маккаррик. Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/n158110-eks-kardinala-vatikana-vpervye-obvinili-v-seksualnom-nasilii.html

Ракурс

Обвинения в изнасиловании подростка предъявляют бывшему кардиналу Теодору МакКаррику.

Это первый епископ в Соединенных Штатах Америки, против которого открыли уголовное дело из-за сексуального насилия. Против 91-летнего экс-кардинала выдвигают три обвинения. Речь идет о непристойном нападении и нанесении побоев. Дело рассматривает окружной суд Дэдгема, что в штате Массачусетс. Об этом сообщает Associated Press.

Истец утверждает, что насилие началось, еще когда он был маленьким мальчиком, в то время Маккаррик был близок с его семьей и проводил свадебные мессы, крещения и похороны.

В 1974 году 16-летний пострадавший праздновал свадьбу своего брата. В тот день священник решил поговорить с парнем якобы из-за жалоб отца, что сын «бесчинствует и не ходит в церковь». Истец заявляет, что кардинал изнасиловал его в гардеробной, после чего попросил прочитать «Отче наш» и «Радуйся, Мария» для того, «чтобы Бог мог искупить тебя от грехов».

Мужчина отмечает, что случаи сексуального насилия продолжились и Маккаррик добивался парня даже когда тот повзрослел.

Напомним, в феврале известного французского актера Жерар Депардье обвинили в изнасиловании и сексуальном насилии. В прокуратуре заявляют, что в 2018 он изнасиловал 20-летнюю актрису, которая дважды приезжала к нему домой.

Источник: Associated Press