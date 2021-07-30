Настоящего губку Боба и Патрика нашли ученые в глубинах Атлантики

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Ракурс

Яркую желтую морскую губку и розовую звезду, напоминающих главных героев мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» — Спанч Боба и Патрика — обнаружили ученые на глубоководье Атлантического океана.

Реальные владельцы океанических глубин — желтая морская губка рода Hertwigia и розовая морская звезда рода Chondraster были найдены рядом близ подводной горы Retriever в 320 км к востоку от Нью-Йорка. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Морских существ на глубине около двух километров заметил дистанционный аппарат Okeanos Explorer, занимающийся изучением глубоководных районов возле восточного побережья Северной Америки. Существует более 8,5 тыс. видов губок, но все они мало похожи на Спанч Боба из мультсериала. Также губки входят в рацион морских звезд поэтому, вероятно, что реальный Патрик хотел полакомиться Спанч Бобом.

Источник: Daily Mail