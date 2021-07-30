Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Странные вспышки впервые зафиксировали ученые за черной дырой. Фото: ptoday.ru

Странные вспышки впервые зафиксировали ученые за черной дырой

30 июл 2021, 10:53
999

За черной дырой ученые смогли впервые зафиксировать свет.

Ученые во время наблюдения за рентгеновскими лучами, которые выбрасывает во Вселенную сверхмассивная черная дыра, обнаружили странные вспышки. Этот свет оказался отражениями с обратной стороны дыры. Также телескопы зафиксировали менее яркие разноцветные вспышки. Ученые предполагают, что это — блики или световое эхо. Об этом сообщается в научном журнале Nature.

По словам астрономов, любой свет, который попадет в черную дыру, не выходит из нее. Именно поэтому нельзя увидеть то, что находится с обратной стороны черной дыры.

Причина, по которой мы не можем это видеть, заключается в том, что черная дыра искривляет пространство, отклоняет свет и закручивает вокруг себя магнитные поля, — отмечают они.

В ходе исследования ученые хотели изучить корону, которую имеют некоторые черные дыры. Астрономы утверждают, что «материал, что попадает к сверхмассивной черной дыры, питает самые яркие непрерывные источники света во Вселенной и одновременно образует корону рентгеновского света вокруг черной дыры».


Напомним, американские ученые заявили, что новая теория возникновения черных дыр основывается на основной составляющей Вселенной — темной материи. Эта материя при определенных обстоятельствах под действием собственной гравитации становится очень плотной и может образовать начало черной дыры.

Источник: Nature

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров