Странные вспышки впервые зафиксировали ученые за черной дырой

Странные вспышки впервые зафиксировали ученые за черной дыройhttps://racurs.ua/n158108-strannye-vspyshki-vpervye-zafiksirovali-uchenye-za-chernoy-dyroy.htmlРакурс
За черной дырой ученые смогли впервые зафиксировать свет.
Ученые во время наблюдения за рентгеновскими лучами, которые выбрасывает во Вселенную сверхмассивная черная дыра, обнаружили странные вспышки. Этот свет оказался отражениями с обратной стороны дыры. Также телескопы зафиксировали менее яркие разноцветные вспышки. Ученые предполагают, что это — блики или световое эхо. Об этом сообщается в научном журнале Nature.
По словам астрономов, любой свет, который попадет в черную дыру, не выходит из нее. Именно поэтому нельзя увидеть то, что находится с обратной стороны черной дыры.
Причина, по которой мы не можем это видеть, заключается в том, что черная дыра искривляет пространство, отклоняет свет и закручивает вокруг себя магнитные поля, — отмечают они.
В ходе исследования ученые хотели изучить корону, которую имеют некоторые черные дыры. Астрономы утверждают, что «материал, что попадает к сверхмассивной черной дыры, питает самые яркие непрерывные источники света во Вселенной и одновременно образует корону рентгеновского света вокруг черной дыры».
Напомним, американские ученые заявили, что новая теория возникновения черных дыр основывается на основной составляющей Вселенной — темной материи. Эта материя при определенных обстоятельствах под действием собственной гравитации становится очень плотной и может образовать начало черной дыры.
Источник: Nature