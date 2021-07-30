Дивні спалахи вперше зафіксували вчені за чорною дірою. Фото: ptoday.ru

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Ракурс

За чорною дірою науковці змогли вперше зафіксувати світло.

Вчені під час спостереження за рентгенівськими променями, які викидає у Всесвіт надмасивна чорна діра, виявили дивні спалахи. Це світло виявилося відображеннями зі зворотного боку діри. Також телескопи зафіксували менш яскраві різнокольорові спалахи. Науковці припускають, що це — відблиски або світлова луна. Про це повідомляється в науковому журналі Nature.

За словами астрономів, будь-яке світло, яке потрапить у чорну діру, не виходить з неї. Саме тому не можна побачити те, що знаходиться зі зворотного боку чорної діри.

Причина, за якою ми не можемо це бачити, полягає в тому, що чорна діра викривляє простір, відхиляє світло і закручує навколо себе магнітні поля, — зазначають вони.

У ході дослідження науковці хотіли вивчити корону, яку мають деякі чорні діри. Астрономи стверджують, що «матеріал, що потрапляє до надмасивної чорної діри, живить найяскравіші безперервні джерела світла у Всесвіті і водночас утворює корону рентгенівського світла навколо чорної діри».

Нагадаємо, американські вчені заявили, що нова теорія виникнення чорних дір ґрунтується на основній складовій Всесвіту — темній матерії. Ця матерія при певних обставинах під дією власної гравітації стає дуже щільною і може утворити початок чорної діри.

Джерело: Nature