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Ракурс
Дивні спалахи вперше зафіксували вчені за чорною дірою. Фото: ptoday.ru

Дивні спалахи вперше зафіксували вчені за чорною дірою

30 лип 2021, 10:53
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За чорною дірою науковці змогли вперше зафіксувати світло.

Вчені під час спостереження за рентгенівськими променями, які викидає у Всесвіт надмасивна чорна діра, виявили дивні спалахи. Це світло виявилося відображеннями зі зворотного боку діри. Також телескопи зафіксували менш яскраві різнокольорові спалахи. Науковці припускають, що це — відблиски або світлова луна. Про це повідомляється в науковому журналі Nature.

За словами астрономів, будь-яке світло, яке потрапить у чорну діру, не виходить з неї. Саме тому не можна побачити те, що знаходиться зі зворотного боку чорної діри.

Причина, за якою ми не можемо це бачити, полягає в тому, що чорна діра викривляє простір, відхиляє світло і закручує навколо себе магнітні поля, — зазначають вони.

У ході дослідження науковці хотіли вивчити корону, яку мають деякі чорні діри. Астрономи стверджують, що «матеріал, що потрапляє до надмасивної чорної діри, живить найяскравіші безперервні джерела світла у Всесвіті і водночас утворює корону рентгенівського світла навколо чорної діри».


Нагадаємо, американські вчені заявили, що нова теорія виникнення чорних дір ґрунтується на основній складовій Всесвіту — темній матерії. Ця матерія при певних обставинах під дією власної гравітації стає дуже щільною і може утворити початок чорної діри.

Джерело: Nature

Джерело: Ракурс


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