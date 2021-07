Штам «Дельта» порівняли із вітрянкою, він може передаватися вакцинованими

У світі триває епідемія коронавірусу, фото: brainstudy.info

Штам «Дельта» коронавірусу SARS-Cov-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, схоже, викликає важчу хворобу, ніж попередні варіанти, і поширюється так само легко, як вітрянка.

Про це свідчать результати внутрішньої презентації, поширеної в Центрах із контролю й профілактики захворювань США (CDC), повідомляють видання The Washington Post та The New York Times, які отримали доступ до цього документа.

У документі наводиться комбінація нещодавно отриманих і ще не опублікованих даних щодо розслідувань спалахів коронавірусу та зовнішніх досліджень, які показують, що вакциновані особини, інфіковані «Дельтою», можуть передавати вірус так само легко, як і нещеплені.

Згідно з цими даними, штам «Дельта» передається інтенсивніше, ніж віруси, що викликають MERS, SARS, лихоманку Ебола, застуду та сезонний грип. На думку медиків, він так само заразний, як вітряна віспа.

Вакциновані люди, інфіковані «Дельтою», мають вірусні навантаження, подібні до тих, хто нещеплений та інфікований цим варіантом.

Крім того, одне з останніх досліджень показало, що кількість вірусу в організмі людини, зараженої штамом «Дельта», в тисячу разів більше, ніж у людей, заражених «оригінальною» версією вірусу. У дихальних шляхах інфікованих цим штамом осіб кількість вірусу є в десятки разів вищою, ніж у людей, заражених варіантом «Альфа», який також дуже заразний,

Зазначається, що у CDC були настільки стривожені результатами цього дослідження, що на початку цього тижня агентство значно змінило вказівки щодо вакцинованих людей ще до оприлюднення нових даних.

У документі зазначається, що наступний крок для агентства — «визнати, що війна змінилася».

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України нещодавно оцінило ефективність вакцини Moderna від штаму «Дельта».

Джерело: The Washington Post та The New York Times