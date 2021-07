Штамм «Дельта» сравнили с ветрянкой, он может передаваться вакцинированными

В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: brainstudy.info

Штамм «Дельта» коронавируса SARS-Cov-2, приводящего к развитию коронавирусной болезни COVID-19, похоже, вызывает более тяжелую болезнь, чем предыдущие варианты, и распространяется так же легко, как ветрянка.

Об этом свидетельствуют результаты внутренней презентации, распространенной в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), сообщают издания The Washington Post и The New York Times, которые получили доступ к этому документу.

В документе приводится комбинация недавно полученных и еще не опубликованных данных по расследованию вспышек коронавируса и внешних исследований, которые показывают, что вакцинированные лица, инфицированные «Дельтой», могут передавать вирус так же легко, как и непривитые.

Согласно этим данным, штамм «Дельта» передается интенсивнее, чем вирусы, вызывающие MERS, SARS, лихорадку Эбола, простуду и сезонный грипп. По мнению медиков, он так же заразен, как ветряная оспа.

Вакцинированы люди, инфицированные «Дельтой», имеют вирусные нагрузки, подобные тем, кто непривит и инфицирован этим вариантом.

Кроме того, одно из последних исследований показало, что количество вируса в организме человека, зараженного штаммом «Дельта», в тысячу раз больше, чем у людей, зараженных «оригинальной» версией вируса. В дыхательных путях инфицированных этим штаммом людей количество вируса в десятки раз выше, чем у людей, зараженных вариантом «Альфа», который также очень заразен,

Отмечается, что в CDC были настолько встревожены результатами этого исследования, что в начале этой недели агентство значительно изменило указания относительно вакцинированных людей еще до обнародования новых данных.

В документе отмечается, что следующий шаг для агентства — «признать, что война изменилась».

