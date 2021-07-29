Эффективность вакцины Moderna от штамма «Дельта» назвал Минздрав

https://racurs.ua/n158097-effektivnost-vakciny-moderna-ot-shtamma-delta-nazval-minzdrav.html

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Иммунизация вакциной Moderna производства США продолжается в Украине. Ранее Киев получил 2 млн доз этого препарата от коронавирусной инфекции COVID-19 в рамках глобальной инициативы Всемирной организации здравоохранения COVAX.

В Министерстве здравоохранения 29 июля рассказали об эффективности американской вакцины.

Moderna — это мРНК-вакцина, которая действует по тому же принципу, что и вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech, — указали в Минздраве.

Профильное ведомство отметило, что молекулы мРНК вакцины, попадая в клетки человека, «учат» делать копии шиповидного белка коронавируса. Иммунная система распознает, что белок не принадлежит человеку и вырабатывает антитела к нему. Так организм учится, как защититься в случае встречи с настоящим вирусом.

В мире уже сделали 138 млн прививок вакциной Moderna. Во время клинических испытаний ее эффективность оценивалась на уровне 94.1%. По предварительным данным канадского исследования, которое длилось с декабря 2020 года по май 2021 года, вакцина Moderna показала эффективность 96% в предотвращении госпитализации и смерти от штамма «Дельта» после одной дозы.

Вакцина Moderna одобрена к экстренному применению ВОЗ, Европейским агентством по лекарственным средствам, а также в ряде стран мира.