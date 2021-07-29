Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Эффективность вакцины Moderna от штамма «Дельта» назвал Минздрав

Эффективность вакцины Moderna от штамма «Дельта» назвал Минздрав

29 июл 2021, 22:30
999

Иммунизация вакциной Moderna производства США продолжается в Украине. Ранее Киев получил 2 млн доз этого препарата от коронавирусной инфекции COVID-19 в рамках глобальной инициативы Всемирной организации здравоохранения COVAX.

В Министерстве здравоохранения 29 июля рассказали об эффективности американской вакцины.

Moderna — это мРНК-вакцина, которая действует по тому же принципу, что и вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech, — указали в Минздраве.

Профильное ведомство отметило, что молекулы мРНК вакцины, попадая в клетки человека, «учат» делать копии шиповидного белка коронавируса. Иммунная система распознает, что белок не принадлежит человеку и вырабатывает антитела к нему. Так организм учится, как защититься в случае встречи с настоящим вирусом.


В мире уже сделали 138 млн прививок вакциной Moderna. Во время клинических испытаний ее эффективность оценивалась на уровне 94.1%. По предварительным данным канадского исследования, которое длилось с декабря 2020 года по май 2021 года, вакцина Moderna показала эффективность 96% в предотвращении госпитализации и смерти от штамма «Дельта» после одной дозы.

Вакцина Moderna одобрена к экстренному применению ВОЗ, Европейским агентством по лекарственным средствам, а также в ряде стран мира.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров