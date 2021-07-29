Реактивный снаряд «Тайфун-1» испытали ВСУ - видео запуска - новости Украины

Реактивные снаряды для «Вербы» і «Точки-У» испытали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n158096-reaktivnye-snaryady-dlya-verby-i-tochki-u-ispytali-vsu-video.htmlРакурс
Успешные испытания нового реактивного снаряда калибра 122 мм «Тайфун-1» состоялись 29 июля. Боеприпасы разработало конструкторское бюро «Южное» для модернизированной системы залпового огня БМ-21У «Верба».
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Результаты испытаний «Тайфун-1» будут использованы при разработке реактивного снаряда калибра 220 мм «Тайфун-2» для модернизированной системы залпового огня «Буревий», — отметил глава оборонного ведомства Андрей Таран.
В рамках практических стрельб было осуществлено четыре успешных пуска: дважды образцом «Тайфун-1» (модернизированный снаряд «Града» с увеличенной до 40 км дальностью) и дважды — модернизированными и восстановленными образцами ракет для «Точки-У».
Ракеты для тактического ракетного комплекса «Точка-У» дополнительно были оснащены системой аварийного прекращения полета и системой телеметрического контроля.
Сейчас, по словам Тарана, на завершающем этапе государственных испытаний находится создание высокоточной ракеты калибра 300 мм «Ольха-М» с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня «Смерч».