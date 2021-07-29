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Ракурс
Реактивный снаряд «Тайфун-1» испытали ВСУ - видео запуска - новости Украины

Реактивные снаряды для «Вербы» і «Точки-У» испытали ВСУ (ВИДЕО)

29 июл 2021, 21:44
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Успешные испытания нового реактивного снаряда калибра 122 мм «Тайфун-1» состоялись 29 июля. Боеприпасы разработало конструкторское бюро «Южное» для модернизированной системы залпового огня БМ-21У «Верба».

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Результаты испытаний «Тайфун-1» будут использованы при разработке реактивного снаряда калибра 220 мм «Тайфун-2» для модернизированной системы залпового огня «Буревий», — отметил глава оборонного ведомства Андрей Таран.

В рамках практических стрельб было осуществлено четыре успешных пуска: дважды образцом «Тайфун-1» (модернизированный снаряд «Града» с увеличенной до 40 км дальностью) и дважды — модернизированными и восстановленными образцами ракет для «Точки-У».


Ракеты для тактического ракетного комплекса «Точка-У» дополнительно были оснащены системой аварийного прекращения полета и системой телеметрического контроля.

Сейчас, по словам Тарана, на завершающем этапе государственных испытаний находится создание высокоточной ракеты калибра 300 мм «Ольха-М» с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня «Смерч».

Источник: Ракурс


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