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Ракурс
Данилов раскрыл главные вопросы заседания СНБО на Донбассе

Данилов раскрыл главные вопросы заседания СНБО на Донбассе

29 июл 2021, 21:07
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Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины собирает президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 июля. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что заседание состоится на территории Донецкой области.

Об этом Данилов сообщил в эфире одного из украинских телеканалов 29 июля.

Заседание, которое состоится завтра (30 июля — ред.), пройдет на территории Донецкой области, — сообщил чиновник.

По его словам, во время заседания Совета нацбезопасности и обороны под председательством Зеленского планируют рассмотреть восемь вопросов, в частности:

  • вопросы госграницы;

  • вопросы безопасности в энергетическом секторе;

  • вопросы медицины;

  • вопрос воды.


Данилов добавил, что выездные заседания будут проводить регулярно, чтобы привлекать органы самоуправления.

Напомним, 18 июня СНБО ввел санкции против олигархов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа, а также против киберпреступников. Тогда утвердили Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины. 23 июня СНБО оценивал угрозу распространения в Украине нового штамма коронавируса «Дельта».

Источник: Ракурс


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