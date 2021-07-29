13-летнему подозреваемому в убийстве девочки избрали меру пресечения

https://racurs.ua/n158094-13-letnemu-podozrevaemomu-v-ubiystve-devochki-izbrali-meru-presecheniya.html

Ракурс

Убийство шестилетней девочки Мирославы Третьяк в поселке Старый Салтов в Харьковской области продолжает расследовать полиция. 13-летнему подозреваемому 29 июля была избрана мера пресечения. Его будут содержать в приемнике-распределителе для детей в течение 30 дней.

Волчанским районным судом Харьковской области удовлетворено ходатайство о применении к 13-летнему подростку меры пресечения в виде помещения его в приемник-распределитель для детей сроком на 30 дней, — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Напомним, вечером 28 июля мама девочки сообщила полиции, что ее дочь около 18.00 ушла с двора дома вместе с соседским 13-летним мальчиком и домой не вернулась. В поисках девочки участвовали правоохранители, кинологи и волонтеры. К сожалению, живой ее найти не удалось. Около полуночи в заброшенном доме правоохранители обнаружили труп ребенка с признаками насильственной смерти (многочисленные ушибы головы, лица, ушибы и ссадины тела).

Предполагаемым убийцею девочки может быть 13-летний сосед-подросток, с которым она гуляла во дворе дома. Досудебное расследование проводят по ч. 2 ст. 115 («умышленное убийство») УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы, однако школьнику еще не исполнилось 14-ти, когда наступает уголовная ответственность за содеянное.