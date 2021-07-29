13-річному підозрюваному у вбивстві дівчинки обрано запобіжний захід

https://racurs.ua/ua/n158094-13-richnomu-pidozruvanomu-u-vbyvstvi-divchynky-obrano-zapobijnyy-zahid.html

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Вбивство шестирічної дівчинки Мирослави Третяк у селищі Старий Салтів на Харківщині продовжує розслідувати поліція. 13-річному підозрюваному 29 липня було обрано запобіжний захід. Його утримуватимуть в приймальнику-розподільнику для дітей впродовж 30 днів.

Вовчанським районним судом Харківської області задоволено клопотання про застосування до 13-річного підлітка запобіжного заходу у виді поміщення його до приймальника-розподільника для дітей строком на 30 днів, — повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, ввечері 28 липня мама дівчинки повідомила поліції, що її донька близько 18.00 пішла з подвір’я будинку з сусідським 13-річним хлопчиком та додому не повернулася. В пошуках дівчинки брали участь правоохоронці, кінологи та волонтери. На жаль, живою її знайти не вдалося. Близько опівночі у покинутому будинку правоохоронці виявили труп дитини з ознаками насильницької смерті (численні забиття голови, обличчя, забої та садна тіла).

Ймовірним вбивцем дівчинки може бути 13-річний сусід-підліток, з яким вона гуляла у дворі будинку. Досудове розслідування здійснюють за ч. 2 ст. 115 («умисне вбивство») КК України. Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі, проте школяреві ще не виповнилося 14-ти, коли настає кримінальна відповідальність.