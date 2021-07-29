Данілов розкрив головні питання засідання РНБО на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n158095-danilov-rozkryv-golovni-pytannya-zasidannya-rnbo-na-donbasi.html

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Засідання Ради національної безпеки й оборони збирає президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 30 липня. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що засідання відбудеться на території Донеччини.

Про це Данілов повідомив в ефірі одного з українських телеканалів 29 липня.

Засідання, яке відбуватиметься завтра (30 липня — ред.), пройде на території Донецької області, — повідомив чиновник.

За його словами, під час засідання Ради нацбезпеки й оборони під головуванням Зеленського планують розглянути вісім питань, зокрема:

питання кордону;

питання безпеки в енергетичному секторі;

питання медицини;

питання води.



Даніло додав, що виїзні засідання проводитимуть регулярно, щоб залучати органи самоврядування.

Нагадаємо, 18 червня РНБО запровадила санкції проти олігархів Павла Фукса та Дмитра Фірташа, а також проти кіберзлочинців. Тоді також затвердили Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України. 23 червня РНБО оцінювала загрозу поширення в Україні нового штаму коронавірусу «Дельта».