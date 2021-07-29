Реактивні снаряди до “Верби” і “Точки-У” випробували ЗСУ

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Успішні випробування нового реактивного снаряда калібру 122 мм «Тайфун-1» відбулися 29 липня. Боєприпас розробило конструкторське бюро «Південне» для модернізованої системи залпового вогню БМ-21У «Верба».

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Результати випробувань «Тайфун-1» будуть використані під час розробки реактивного снаряда калібру 220 мм «Тайфун-2» для модернізованої системи залпового вогню «Буревій», — зазначив очільник оборонного відомства Андрій Таран.

В рамках практичних стрільб було здійснено чотири успішних пуски: двічі зразком «Тайфун-1» (модернізований снаряд «Граду» зі збільшеною до 40 км дальністю) та двічі — модернізованими та відновленими зразками ракет для «Точки-У».

Ракети для тактичного ракетного комплексу «Точка-У» додатково були оснащені системою аварійного припинення польоту та системою телеметричного контролю.

Наразі, за словами Тарана, на завершальному етапі державних випробувань перебуває створення високоточної ракети калібру 300 мм «Вільха-М» з покращеними характеристиками для модернізованих систем залпового вогню «Смерч».