Ефективність вакцини Moderna від штаму “Дельта” оцінило МОЗ

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Щеплення вакциною Moderna виробництва США триває в Україні. Раніше Київ отримав 2 млн доз цього препарату імунопрофілактики від коронавірусної інфекції COVID-19 в рамках глобальної ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я COVAX.

У Міністерстві охорони здоров’я 29 липня розповіли про ефективність американської вакцини.

Moderna — це мРНК-вакцина, яка діє за тим самим принципом, що й вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech, — вказали у МОЗ.

Профільне відомство зазначило, що молекули мРНК вакцини, потрапляючи в клітини людини, «вчать» робити копії шипоподібного білка коронавірусу. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині та виробляє антитіла до нього. Так організм вчиться, як захиститися в разі зустрічі зі справжнім вірусом.

У світі вже зробили 138 млн щеплень вакциною Moderna. Під час клінічних випробувань її ефективність оцінювалася на рівні 94.1%. За попередніми даними канадського дослідження, яке тривало з грудня 2020 року по травень 2021 року, вакцина Moderna показала ефективність 96% у запобіганні госпіталізації та смерті від штаму «Дельта» після однієї дози.

Вакцина Moderna схвалена до екстреного застосування ВООЗ, Європейським агентством з лікарських засобів, а також у низці країн світу.