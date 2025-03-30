Трамп обсудил с президентом Финляндии закупку ледоколов для США

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Ракурс

Александер Стубб і Дональд Трамп домовилися розширювати партнерство між США і Фінляндією.

Однією з тем стала закупівля Сполученими Штатами криголамів для посилення впливу в Арктиці.

Президент Фінляндії Александер Стубб у суботу, 29 березня, здійснив неофіційний візит президенту США Дональду Трампу у Флориді. Лідери двох країн обговорили зміцнення двостороннього партнерства, війну в Україні та зіграли партію в гольф. Зустріч відбувалася в гольф-клубі Trump International Golf Club, що належить американському лідеру.

Однією з важливих тем переговорів стала майбутня закупівля США криголамів для посилення впливу в Арктиці. «Президент Стубб і я з нетерпінням чекаємо на зміцнення партнерства між США і Фінляндією, включно з купівлею та розробкою великої кількості вкрай необхідних криголамів для США, що забезпечить мир і міжнародну безпеку для наших країн і всього світу», — написав Трамп на своїй платформі Truth Social.

Зустріч Трампа зі Стуббом відбулася наступного дня після візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса на американську військову базу Пітуффік у Гренландії — автономній території Данії, яка є близьким союзником Фінляндії в північній Європі. Венс звинуватив Данію в недостатньому захисті Гренландії. Якщо США не виявлять інтерес до Гренландії, то це зроблять росія і Китай, які розширюють присутність у регіоні, заявив він.

Претензії Трампа на Гренландію

Трамп уже неодноразово висловлював інтерес до придбання Гренландії на тлі посилення у світі конкуренції за контроль над Арктикою. Данія і більшість жителів Гренландії виступають проти продажу цього острова США. В інтерв’ю NBC News 29 березня Трамп заявив, що не відкидає «застосування військової сили» для встановлення контролю над Гренландією, але вважає, що є «хороша ймовірність» досягти цієї мети без застосування сили.

На запитання, який сигнал купівля Гренландії надіслала б росії та світу, Трамп відповів: «Я про це не думаю. Мене це не хвилює".

Світовий лідер з виробництва криголамів

Фінляндія є світовим лідером з виробництва криголамів: близько 80 відсотків цих суден спроєктовано фінськими компаніями, а близько 60 відсотків побудовано на фінських верфях. У листопаді адміністрація колишнього президента США Джо Байдена, Канада і Фінляндія підписали угоду Icebreaker Collaboration Effort для спільного розроблення арктичних і полярних криголамів шляхом обміну знаннями, інформацією та ресурсами.

США мають намір наростити криголамний флот для протистояння росії в Арктиці, заявив у січні радник президента США з національної безпеки Майк Волц. Він нагадав, що росія володіє більш ніж 60 криголамами, включно з атомними, тоді як у США їх лише два, і один нещодавно вийшов з ладу.

У нас їх два, і один нещодавно згорів, — сказав Волц, зазначивши, що Китай теж активно будує криголами і розширює свою присутність у регіоні.

Наразі єдиний діючий криголам США — Polar Star, побудований 1976 року. Другий криголам Polar Sea не використовується з 2010 року через поломку двигуна. Третій криголам Healy, введений в експлуатацію в 1999 році, у 2020 році зазнав серйозних пошкоджень через пожежу і був відправлений на ремонт.