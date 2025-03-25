Зеленський вийшов до медіа коментувати раунд перемовин у Саудівській Аравії

https://racurs.ua/ua/n205080-zelenskyy-vyyshov-do-media-komentuvaty-raund-peremovyn-u-saudivskiy-araviyi.html

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Президент Володимир Зеленський 25 березня зустрівся з журналістами й розповів про перемовини української та американської делегацій у Саудівській Аравії і про домовленості, яких вдалося досягти.

Україна вважає згоду США допомогти росії з доступом її сільськогосподарської продукції та добрив на світовий ринок послабленням антиросійських санкцій.

Про це під час спілкування з журналістами у вівторок повідомив президент Володимир Зеленський, пише «Європейська правда».

Пункт про таку допомогу росії з боку США міститься у заяві Сполучених Штатів після переговорів американської сторони з російською в Саудівській Аравії. Зокрема, у заяві зазначається, що США «допоможуть відновити доступ росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив».

Після переговорів США з Україною та окремо з росією в Ер-Ріяді американська адміністрація випустила дві майже ідентичні заяви — за винятком п’ятого пункту, що присвячений російській агропродукції та добривам. У заяві щодо переговорів з Україною цей пункт відсутній.

Президент Зеленський пояснив, що заяви відрізняються, оскільки Україна не могла погодитись на таку поступку росії.

Цього в адженді до зустрічі не було. Рускі, наскільки нам відомо, підняли питання щодо допомоги американської сторони рускім щодо транспортування їх агропродукції… Ми на це не пішли, щоб це було в нашому загальному документі, — сказав глава держави.

Він додав, що це «послаблення позицій і послаблення санкцій». Водночас президент зауважив, що Україна не знає деталей цього пункту, оскільки українські представники не були присутні на американсько-російській зустрічі.

Умєрові зі мною зв’язувався. Я сказав, що це не є обговоренням безумовного припинення вогню, навіть часткового припинення вогню — в небі, на морі — щодо зняття тих чи інших перепон для русскіх щодо агропродукції, — сказав Зеленський.

Крім того, Україна передала США перелік обʼєктів, які мають підпадати під заборону ударів по енергетичній інфраструктурі.

Ми хотіли, щоб окрім енергетики [мова йшла] і про цивільну інфраструктуру. В стейтменті цього не буде щодо цивільної інфраструктури, але ми про це домовились, — підкреслив він.

У росіян власна угода

Тим часом Кремль опублікував власну заяву за результатами перемовин зі США.

Там йдеться, що росія та США домовилися про забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі, а також про те, що Штати сприятимуть відновленню доступу російського експорту сільськогосподарської продукції та добрив на світовий ринок.

Ці пункти набирають чинності після зняття санкцій з Россільгоспбанку та деяких інших фінансових організацій, підключення їх до SWIFT, а також зняття санкцій з російських виробників та експортерів продовольства.

Угоди про море

Домовленості щодо тиші в Чорному морі та заборони на удари по енергетиці можуть почати діяти одразу після оприлюднення відповідних заяв Білого дому.

Міністр оборони Умєров запитав американську сторону, коли домовленості можуть набути чинності. І вони вважають, що одразу після того, як США офіційно вийдуть із заявами, може бути імплементація. Так, тут росіянам віри немає. Але ми будемо конструктивними, — сказав президент на зустрічі із журналістами, передає Суспільне.

Президент також повідомив, що наступний раунд перемовин може відбутись найближчим часом, втім не уточнив, яких питань він стосуватиметься.

Ми не завдаємо ударів по їхній енергетиці, вони — по нашій, — так сказав Зеленський щодо угоди про припинення взаємних атак енергетичної інфраструктури, досягнутої сторонами в Ер-Ріяді. Сьогодні це звучить так: кожна із сторін не використовує відповідну зброю по енергетиці, — сказав президент.

Що стосується угоди щодо Чорного моря, то це не лише про вільне комерційне судноплавство, але й про безпеку інфраструктури, пов’язаної з ним. Всі сторони домовились забезпечити безпечну навігацію (судноплавство), припинити використання сили, та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

За його слоавами, буде також нова угода щодо надр: