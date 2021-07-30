Справжнього губку Боба і Патріка знайшли вчені у глибинах Атлантики

https://racurs.ua/ua/n158109-spravjnogo-gubku-boba-i-patrika-znayshly-vcheni-u-glybynah-atlantyky-foto.html

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Яскраву жовту морську губку і рожеву зірку, які нагадують головних героїв мультфільму «Губка Боб Квадратні Штани» — Спанч Боба і Патріка — виявили вчені на глибоководді Атлантичного океану.

Реальні володарі океанічних глибин — жовта морська губка роду Hertwigia та рожева морська зірка роду Chondraster були знайдені поруч біля підводної гори Retriever за 320 км на схід від Нью-Йорка. Про це пише Daily Mail з посиланням на Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Морських істот на глибині близько двох кілометрів помітив дистанційний апарат Okeanos Explorer, що займається вивченням глибоководних районів неподалік східного узбережжя Північної Америки. Існує понад 8,5 тис. видів губок, але всі вони мало подібні на Спанч Боба з мультсеріалу. Також губки входять до раціону морських зірок, тому, ймовірно, що реальний Патрік прагнув поласувати Спанч Бобом.

Джерело: Daily Mail